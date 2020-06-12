Топ-5 кинопремьер лета-2020

Не смотря на коронавирус и горящее пламя пандемии в мире, каждый хочет наконец сходить в кинотеатр на новые фильмы и получить удовольствие от кино на большом экране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Подробности.Уа, представляет вам подборку самых ожидаемых кинопремьер лета-2020.

"Чудо-женщина: 1984"

Диана Принс - молодая девушка, которая болезненно переживает потерю своего любимого и уходит в работу с головой. В то же время один из самых влиятельных бизнесменов находит необычный артефакт, который превращает помощницу в монстра - Гепарду. Она обещает отомстить своему шефу. Он обращается за помощью к Чудо-женщине, чтобы та помогла ему защитится от мести и обещает оживить ее молодого человека.

Мировая премьера - 4 июня.

"Миньйоны 2"

Долгожданное продолжение спин-оффа мультфильма "Гадкий я" планируют представить зрителям летом 2020 года. Сюжет "Миньонов 2" пока что не раскрывается, но судя по подзаголовку "Становление Грю", мультфильм станет приквелом "Гадкого я" и расскажет о том, как Грю стал злодеем.

Мировая премьера - 2 июля.

"Лучший стрелок-2"

Том Круз вернулся к роли Пита "Мэверика" Митчелла - пилота тяжёлого истребителя F-14 Tomcat. Фильм выйдет на экраны через 34 года после премьеры первой части. Сюжет держится в строжайшем секрете. Проект какое-то время находился в "замороженном" состоянии: режиссёр Тони Скотт, снявший оригинальный "Топ Ган", за день до встречи с Томом Крузом, на которой планировалось обсуждать сиквел, совершил самоубийство. В итоге сценарием занимался Кристофер МакКуорри, снявший две части киносерии "Миссия невыполнима", а также боевик "Джек Ричер".

Мировая премьера состоится 16 июля.

"Охотники за приведениями 3"

Новый фильм от сына режиссера первых двух частей Джейсона Райтмана, рассказывающий о необычных воинах, которые "бьются" с привидениями.

Сюжет фильма продолжает рассказывать о легендарных борцах с привидениями. Действия в третьем эпизоде будут разворачиваться в небольшом городке, куда приезжает сейсмолог. Его цель проверить сообщения о подозрительных землетрясениях. В городке живут мать с сыном и дочерью и они считают, что вокруг происходит что-то странное.

Мировая премьера запланирована на 9 июля.

"Круиз по джунглям"

Студия Disney представляет новый приключенческий фильм. Он является четвертым фильмом, который был снят по мотивам тематических маршрутов парка Диснейленд. Стоит отметить, что самым популярной кинокартиной, которая была снята подобным образом, стала франшиза "Пираты Карибского моря".

Сюжет фильма рассказывает об юной исследовательнице дикой природы Лили Хоутон. Девушка мечтает вживую увидеть странное дерево, которое растет только в верховьях реки Амазонки. Исследовательница решает нанять круизный пароход вместе с его капитаном Фрэнком, которого играет Дуэйн Джонсон. Вместе они отправляются на встречу таинственным приключениям.

Премьера фильма состоится 23 июля.