Киану Ривз удивил видом без бороды

Студия Orion Pictures опубликовала на YouTube трейлер третьей части научно-фантастической музыкальной комедии "Билл и Тед" с Киану Ривзом и Алексом Винтером в главных ролях.

Как передает Day.Az со ссылкой на NewsYou, актеры через 29 лет после выхода предыдущей части кинофраншизы снова сыграли путешественников во времени.

Пока трейлер просмотрело почти 3 миллиона пользователей, однако больше всего фанатов франшизы удивил все же внешний вид Киану.

В фильме Ривз предстал без бороды, чем и ошарашил поклонников, некоторые из которых поначалу даже не смогли узнать его. Поклонники актера отметили, что с бородой он выглядит моложе.

В сюжете нового фильма главным героям придется вспомнить пророчество из далекого прошлого, когда пришелец хочет уничтожить Вселенную, а помешать ему может только суперхит, который и придется спеть Ривзу и Винтеру.