Киану Ривз удивил видом без бороды - ВИДЕО
Студия Orion Pictures опубликовала на YouTube трейлер третьей части научно-фантастической музыкальной комедии "Билл и Тед" с Киану Ривзом и Алексом Винтером в главных ролях.
Как передает Day.Az со ссылкой на NewsYou, актеры через 29 лет после выхода предыдущей части кинофраншизы снова сыграли путешественников во времени.
Пока трейлер просмотрело почти 3 миллиона пользователей, однако больше всего фанатов франшизы удивил все же внешний вид Киану.
В фильме Ривз предстал без бороды, чем и ошарашил поклонников, некоторые из которых поначалу даже не смогли узнать его. Поклонники актера отметили, что с бородой он выглядит моложе.
В сюжете нового фильма главным героям придется вспомнить пророчество из далекого прошлого, когда пришелец хочет уничтожить Вселенную, а помешать ему может только суперхит, который и придется спеть Ривзу и Винтеру.
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