Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не примет от него помощь

Семья погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не примет помощь от него, заявил представляющий интересы семьи Захарова адвокат Александр Добровинский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, по словам Добровинского, до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не позвонил и не принес извинений семье погибшего Захарова. По словам брата погибшего, они хотя бы извинений от близких актера.

"Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им", - отметил адвокат.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.