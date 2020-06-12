Ефремов не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Репортеры застали врасплох Ефремова в подъезде, когда артист возвращался домой после многочасового допроса. Журналисты, перебивая друг друга, спросили его не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.

"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" - сказала одна из присутствующих.

Однако Ефремов промолчал и зашел в квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.