Ефремов не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Репортеры застали врасплох Ефремова в подъезде, когда артист возвращался домой после многочасового допроса. Журналисты, перебивая друг друга, спросили его не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.
"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" - сказала одна из присутствующих.
Однако Ефремов промолчал и зашел в квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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