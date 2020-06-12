Шэрон Стоун едва не убило ударом молнии

Голливудская звезда Шэрон Стоун едва не погибла от удара молнии. Инцидент, о котором она рассказала в интервью комику Бретту Гольдштейну, произошел у нее дома на кухне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Факты.Уа, об этом пишет издание The Sun.

62-летняя актриса, собираясь гладить белье, взяла паровой утюг. Ее дом снабжается водой из собственной скважины.

"Я наполняла водой утюг, держа его одной рукой и положив другую на кран. В это время в скважину ударила молния и прошла через воду... Меня подбросило и швырнуло через кухню так, что я врезалась в холодильник", - рассказала Шэрон.

Актриса, через тело которой прошел столь мощный разряд, даже потеряла сознание. В чувство Стоун привела ее 87-летняя мать Дороти, которая дала дочери несколько пощечин. "Я была в измененном состоянии. Даже не знаю, как это описать - нечто такое яркое, просто "уау", - говорит Шэрон.

Потом Дороти усадила дочь в машину и отвезла в больницу. "Электрокардиограмма показала столько электричества у меня в теле!", - сказала Стоун.

Актрисе пришлось делать ЭКГ ежедневно в течение 10 дней после инцидента. Звезда фильма "Основной инстинкт" назвала произошедшее сумасшествием.

Шансы получить удар молнии у человека в течение всей жизни составляют примерно один к 10 тысячам. Получить удар молнии в собственном доме - еще менее вероятно.