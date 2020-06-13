Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии "Оскар" (2021), правила выбора номинантов в категории "Лучший фильм" будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.

Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.