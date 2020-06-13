https://news.day.az/showbiz/1244174.html Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
Российский блогер, ведущий шоу "Остров героев" Таир Мамедов, проживающий в Лос-Анджелесе, заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.
Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав результаты обследования.
"Болеть не круто! Берегите себя", - написал он под фото.
Мамедов не стал рассказывать, как проходит его заболевание, передает Teleprogramma. Под публикацией телеведущего сразу появилось множество комментариев с пожеланиями выздоровления.
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