Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом

Российский блогер, ведущий шоу "Остров героев" Таир Мамедов, проживающий в Лос-Анджелесе, заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав результаты обследования.

"Болеть не круто! Берегите себя", - написал он под фото.

Мамедов не стал рассказывать, как проходит его заболевание, передает Teleprogramma. Под публикацией телеведущего сразу появилось множество комментариев с пожеланиями выздоровления.