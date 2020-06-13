Мерьем Узерли показала, как выглядела в юности

Мерьем Узерли продолжает делиться с подписчиками фотографиями из архива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Showdream, актриса представила новый снимок в черно-белой обработке, который был сделан в 2000 году - на нем будущей звезде "Великолепного века" 16 лет.

Судя по всему, ей надоели постоянные обвинения поклонников в том, что она сделала пластическую операцию, поэтому таким способом артистка решила расставить все точки на i.

"Я действительно регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моей коже лица", - рассказывала звезда.