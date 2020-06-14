Шпагат невесты Роналду поразил фанатов

Невеста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию во время тренировки и поразила пользователей сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Родригес попозировала в обтягивающих лосинах. При этом она выполняла шпагат. Пользователи оценили растяжку модели и посчитали, что она находится в идеальной форме. "Кришу повезло с такой красавицей!" "Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий", - писали фанаты.

12 июня Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с Роналду. Она отметила потрясающую работоспособность форварда и добавила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.