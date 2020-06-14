К Ефремову вновь нагрянули силовики

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь пришел в квартиру актера Михаила Ефремова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Силовики нагрянули для того, чтобы проверить, соблюдает ли артист домашний арест. Последний раз сотрудники правоохранительных органов наведывались 12 июня.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери.

Актер находится под домашним арестом до 9 августа.