https://news.day.az/showbiz/1244433.html К Ефремову вновь нагрянули силовики
К Ефремову вновь нагрянули силовики
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь пришел в квартиру актера Михаила Ефремова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Силовики нагрянули для того, чтобы проверить, соблюдает ли артист домашний арест. Последний раз сотрудники правоохранительных органов наведывались 12 июня.
Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался на следующее утро от обильной кровопотери.
Актер находится под домашним арестом до 9 августа.
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