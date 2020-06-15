У принца Гарри появилась новая подруга и это легендарная голливудская актриса

Принц Гарри заводит новых друзей в США. Так, по крайне мере, считают журналисты британского издания Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, по их информации, во время карантина герцог Сассекский сблизился с легендарной голливудской актрисой Лайзой Миннелли. Источник, близкий к семье, сообщил, что Гарри до сих пор тяжело переживает переезд, который, к тому же, был осложнен пандемией коронавируса и 74-летняя актриса помогает ему "встать на ноги" и найти себя в непростой психологической ситуации. Звезда фильма "Кабаре" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" сама вышла на связь с принцем, так как была знакома с его матерью - принцессой Дианой. И решила подбодрить сына погибшей подруги.

"Лайза протянула ему руку помощи, потому что в свое время была рядом с Дианой. Она уже десятки лет имеет дело с папарацци и знает правила игры", - говорит источник.

Диана и Лайза несколько раз встречалась на частных вечеринках и светских приемах в 1990-х. Принцесса также поддержала Миннелли на благотворительной премьере ее фильма "Выход на сцену".