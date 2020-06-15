Marvel перезапустит Железного человека

Компания Marvel объявила, что перезапустит комиксы про Железного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в тизере на YouTube-канале киновселенной.

Над новой историей будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU, новую броню Старка создал Алекс Росс.

Согласно краткому описанию сюжета, Тони Старк пережил трудные времени и теперь мстителя ждет "возвращение к истокам".

"В сентябре этого года Тони Старк вернется", - гласит описание под видео.