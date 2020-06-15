https://news.day.az/showbiz/1244528.html Marvel перезапустит Железного человека
Marvel перезапустит Железного человека
Компания Marvel объявила, что перезапустит комиксы про Железного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в тизере на YouTube-канале киновселенной.
Над новой историей будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU, новую броню Старка создал Алекс Росс.
Согласно краткому описанию сюжета, Тони Старк пережил трудные времени и теперь мстителя ждет "возвращение к истокам".
"В сентябре этого года Тони Старк вернется", - гласит описание под видео.
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