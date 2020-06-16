Стала известна причина большой популярности фильма «Заражение»

Бизнесвумен Бет (Гвинет Пэлтроу) кашляет. Она сидит в аэропорту, разговаривает по телефону с любовником и выглядит так себе - но все же не настолько плохо, чтобы заподозрить, что через два дня, уже дома, она упадет замертво. Шокированный муж (Мэтт Деймон) орет на врача "что случилось?", а тем временем люди умирают и в Лондоне, и в Токио, и в Гонконге. Вскоре эпидемиолог ВОЗ (Марион Котийяр) начнет выяснять, что случилось, а власти - решать, что с этим делать. К моменту, когда появится вакцина, пандемия унесет жизни 26 миллионов человек.

Возможно, самым актуальным диалогом "Заражения" оказался наиболее тривиальный. Один из второплановых героев, ассистирующих доктору Эрин Мирс в борьбе с пандемией, сетует, что жена встречает его дома с ведром воды и куском мыла и заставляет раздеваться в гараже. Затем он с надеждой спрашивает: "Ну она же перегибает палку, да?" На что доктор без тени сомнения отвечает: "Вообще-то нет. И перестань трогать свое лицо, Дейв".

Дебютировавший осенью 2011 года на Венецианском кинофестивале триллер Стивена Содерберга собрал приличную прессу и усовершенствовал канон жанра, незыблемый со времен "Эпидемии". Но фурора, впрочем, не произвел и обсуждался в основном в связи с тем, как быстро и безжалостно режиссер избавился от героини Пэлтроу. Между тем, Содерберг и его сценарист Скотт З. Бернс уделили внимание не только кинематографическим, но и научным аспектам фильма - что оказалось по-настоящему востребованным лишь 9 лет спустя.

Занимаясь паблисити "Заражения", Бернс признавался, что консультировавшие его ученые-эпидемиологи предупреждали: пандемию, наподобие изображенной в фильме, матушка-природа задолжала нам давно. Сценарист с режиссером прислушались к экспертам, и теперь зрители единодушны: события фильма поразительно, необъяснимо предвидели происходящее сейчас по всему миру.

Какие-то детали, конечно, вызывают улыбку: блогер в исполнении Джуда Ло так обижается на реплику "блогерство - это граффити с пунктуацией", что превращается в карикатурного злодея, который этому фильму совершенно не нужен. Но почти все остальное - от истории происхождения вируса (да, там тоже не обошлось без Китая и летучей мыши) до препарируемых автором социальных механизмов в экстремальных условиях - выглядит страшно правдоподобно.

Многое, на чем акцентирует внимание автор, - паника, мародерство, закулисные игры на уровне принятия стратегических решений, - пугали тогда и устрашают сейчас. Но, несмотря ни на что, "Заражение" - кино по-своему обнадеживающее. Его главные герои - люди, способные трезво оценить обстановку, засучить рукава и делать свою работу. Их личные подвиги или маленькие бунты - вроде решения проигнорировать бюрократический запрет или вколоть себе экспериментальную вакцину - бесспорно важны, но еще важнее общий порядок, благодаря которому работает то, без чего нельзя.

В этом же, если что, и главный урок фильма - не только в азбучных истинах (мойте руки!), но и в призыве прислушаться к здравому смыслу. Именно его - а также сознательности, ответственности и элементарной совести - сейчас отчаянно не хватает и некоторым президентам, и многим гражданам, недооценивающим серьезность вирусной угрозы. Как справедливо заметил пару недель назад комик Джон Оливер, 2% - это не то чтобы очень много, но мир без 2% населения -это в буквальном смысле завязка шоу "Оставленные"! И вообще-то нет, перегнуть палку тут нельзя.