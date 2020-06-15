Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет в американских кинотеатрах на пять дней раньше, чем планировалось раньше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, по новой информации, в США ее покажут 20 ноября 2020 года вместо 25 ноября. Об этом стало известно из официального аккаунта франшизы в Instagram.

Напомним, что премьеру нового фильма об агенте 007 "Не время умирать" пришлось перенести на полгода из-за мировой эпидемии смертельного китайского вируса. Премьера была запланирована на апрель, а вместо этого лента теперь стартует в прокате в ноябре.

Из-за такого переноса кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer терпит существенные убытки. По примерным подсчетам, эта сумма составит около 300 миллионов долларов. Представители кинокомпании отметили, что на маркетинг уже были затрачены внушительные средства, включая 4,5 миллиона на рекламу на "Суперкубке".

Помимо Дэниела Крейга в новом фильме бондианы снялись Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Рами Малек, Джеффри Райт и Наоми Харрис.