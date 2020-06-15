Брэд Питт и Дженнифер Энистон будут сотрудничать

По сообщению западных СМИ, бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон продолжают тесно общаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Glamour, когда США захлестнули, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, 51-летняя актриса пожертвовала миллион долларов Color Of Change, крупнейшей онлайн-организации по защите гражданских прав в США. Вдохновившись поступком Джен, Питт тоже сделал крупное пожертвование и принял участие в протестах.

"Брэд занялся благотворительностью из-за Джен. Он говорит, что тоже сделает пожертвование, - рассказал инсайдер. - На этой неделе он участвовал в протестах, а на следующий день был в гостях у нее дома. Они оба хотят по возможности помочь".

Слухи о том, что Питт и Энистон, которые развелись в 2005-м, возобновили общение, появились после появления актера на вечеринке в честь юбилея Энистон. По словам инсайдера, Питт ушел с вечеринки в числе последних. Но это еще не значит, что у пары роман: День благодарения актриса в компании другого своего бывшего мужа, Джастина Теру.

"Брэд и Дженнифер очень сблизились после своих разводов. У них зрелые отношения, которые развивались на протяжении долгого времени, так как оба пережили неудачный брак. Им нравится проводить время вместе. Джен и Брэд доверяют друг другу и очень ценят свою дружбу", - делится инсайдер.

Напомним, что Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт развелись в 2005 году после пяти лет брака. Причиной разрыва стал роман актера с 45-летней Анджелиной Джоли, на которой он позже женился. Увы, их брак тоже оказался непрочным: в 2016 году Питт и Джоли объявили, что разводятся.

Что касается второго брака Энистон, то они с 48-летним актером Джастином Теру объявили о разводе в 2018 году после двух с половиной лет брака. По слухам, причиной разрыва стали непримиримые разногласия: Дженнифер хотела жить в Лос-Анджелесе, а Джастин - в Нью-Йорке. В общей сложности отношения актеров продлились семь лет.