https://news.day.az/showbiz/1244652.html Названы даты проведения "Евровидения" в 2021 году
Названы даты проведения "Евровидения" в 2021 году
Музыкальный конкурс "Евровидение" объявил даты проведения конкурса в 2021 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте мероприятия.
Так, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.
Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в следующем году в Роттердаме. Согласно правилам мероприятия, песни этого года не будут представлены в 2021 году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателями.
В марте организаторы конкурса, который должен был пройти в Нидерландах, сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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