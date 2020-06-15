Названы даты проведения "Евровидения" в 2021 году

Музыкальный конкурс "Евровидение" объявил даты проведения конкурса в 2021 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте мероприятия.

Так, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в следующем году в Роттердаме. Согласно правилам мероприятия, песни этого года не будут представлены в 2021 году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателями.

В марте организаторы конкурса, который должен был пройти в Нидерландах, сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции.