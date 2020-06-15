В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что предшествовало спровоцированному артистом смертельному ДТП в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Пашаева, в этот день умер близкий Ефремову человек. "Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", - цитирует юриста "Московский комсомолец".

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.