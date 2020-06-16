Двойник Моники Беллуччи из Казахстана взорвала интернет

34-летняя уроженка Казахстана Зара Юсупова так похожа на Монику Беллуччи, что могла бы работать дублершей легендарной актрисы. Точеные черты лица, пухлые губы и выразительный взгляд: у Зары есть все задатки, чтобы стать моделью или кинозвездой, однако девушка решила стать акушером-гинекологом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Glamour, по словам Зары, врачом она мечтала стать с детства. К сходству с Моникой Беллуччи Зара относится спокойно и не пытается подражать ей. По словам девушки, она не знала о своем сходстве со знаменитой итальянкой, пока ей не стали говорить об этом подписчики в соцсетях.

Сейчас Зара живет и работает в Индии. "Я живу в прекрасной солнечной стране - Индии. Она открыла для меня много нового. Я стала увлекаться йогой, индуизмом. Выучила язык хинди, он очень красив. При этом я неизменно и горячо люблю свою родину! - делится Зара. - Я вношу свой небольшой, но ценный вклад в мир тем, что помогаю рождаться детям".