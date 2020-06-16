4 адвоката Эмбер Херд отказались защищать ее интересы в деле против Джонни Деппа

С момента расставания 57-летнего Джонни Депп и 34-летней Эмбер Херд прошло более четырех лет, однако страсти вокруг этой парочки не утихают до сих пор. В прошлом году Депп подал в суд на бывшую жену с требованием выплатить ему нешуточную компенсацию в $50 млн за клевету. Похоже, удача на стороне Деппа: по сообщению западных СМИ, четыре адвоката из команды Херд отказались с ней работать.

Как передает Day.Az cо ссылкой на Glamour, речь идет об адвокатах Роберте Каплан, Джоне Куинне, Джули Финк и Дэвиде Бруке. Защищать интересы Херд продолжит Элейн Бредехофт. Свою отставку адвокаты объяснили дорогостоящей логистикой во время эпидемии коронавируса: им приходилось регулярно летать из Нью-Йорка в Вирджинию для работы по делу актрисы.

Стоит отметить, что Роберта Каплан - одна из основательниц движения Time's Up, объединившего женщин в борьбе против сексуальных домогательств. Представители Деппа считают, что она прекратила сотрудничество с Херд, поскольку убедилась, что актриса лгала о пережитом насилии.

"Адвокаты мисс Херд, один из которых был соучредителем Фонда правовой защиты Time's Up, по-видимому, открещиваются от ее мошенничеств. Мы намерены выяснить, почему это произошло", - заявил представитель актера Адам Уолдман.

Напомним, что весной 2016 года Херд обвинила Деппа в насилии и потребовала выплатить ей $7 млн в качестве компенсации. Иск актрисы был удовлетворен, а репутация Деппа сильно пострадала: актера даже из "Пиратов Карибского моря". "Я заметил, что люди стали по-другому на меня смотреть, - говорил Депп. - В их глазах я превратился в монстра".

Актер подал встречный иск с требованием $50 млн за клевету. Депп предоставил , на которой Херд переходит на крик, не стесняется в выражениях и признается, что ударила бывшего мужа. Кроме того, он показал и другие улики, которые свидетельствуют против Эмбер. В частности, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что Херд изменила Деппу с Илоном Маском всего через месяц после свадьбы. Причем это в пентхаусе Деппа.

По словам Деппа, они с Херд расстались на позитивной ноте. Проблемы начались, когда актриса попросила у актера денег. "Когда после развода я отказал ей в отступных, Эмбер публично обвинила меня в домашнем насилии, - рассказывает Депп. - Она инсценировала побои и появилась в суде с синяками на лице, утверждая, что я избил ее мобильным телефоном".

На сторону Деппа встали его бывшая гражданская жена Ванесса Паради, которую он оставил с двумя детьми ради Херд, бывшая возлюбленная актера Вайнона Райдер и его близкая подруга Пенелопа Крус. "Я знаю Джонни Деппа уже более 25 лет. Мы были партнерами в течение 14 лет, мы вместе вырастили наших двоих детей. Все эти годы я знаю Джонни как доброго, внимательного, щедрого человека и отца, который не способен на насилие", - Паради.

Если фальсификация улик и клевета будут доказаны, Херд грозит тюремный срок за клевету и дачу ложных показаний. В любом случае, на ее карьере этот инцидент точно отразится: против участия актрисы в продолжении "Аквамена" набрала почти 500 тысяч подписей.