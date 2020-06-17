Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу

25-летней колумбийской модели и участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная-2012" Даниэлле Альварес ампутировали ногу. Ранее девушке удалили опухоль в брюшной полости, которая перекрывала артерию и препятствовала кровоснабжению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, по информации таблоида Daily Mail, после операции в области живота у Даниэллы возникли осложнения, после чего ногу пришлось ампутировать. На своей личной странице в Instagram 25-летняя блогер опубликовала фото из больничной палаты, на которых изображена без конечности.

Девушка призналась, что продолжает любить себя и радоваться жизни. Впереди ей еще предстоит трудный путь и преодоление препятствий.

"Я пережила очень трудные моменты, испытала сильнейшие боли, какие только можно себе представить... Наступят трудные месяцы, но я уверена, что наступит лучшее в моей жизни... Я люблю свое тело, как и прежде, я счастлива быть здесь, в этом мире, чтобы преодолеть все трудности, которые возникают в моей новой жизни. Я знаю, что от руки Бога я достигну всего", - написала Даниэлла Альварес под опубликованными фото.