Звезда "Беверли-Хиллз" завел новый роман после разрыва с Меган Фокс

После десяти лет брака известная модель Меган Фокс рассталась со своим мужем Брайаном Остином Грином. Звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера). Но сам Грин заявил, что причина развода кроется не в изменах или новых отношениях, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Несмотря на признание актера в том, что у него все еще остались чувства к Меган, в СМИ появилась информация о новом романе Брайана. По данным US Magazine, голливудский актер начал встречаться с 25-летней Кортни Стодден. Слухи об этих отношениях появились после того, как возле ресторана Брайан Остин Грин попал в объективы папарацци с новой девушкой.

Модель также пережила неудачный опыт - в марте 2020 года Кортни заявила о разводе с актером Дугом Хатчисоном, который был старше нее на 34 года. Этот разрыв для Стодден был очень болезненным.

В одном из интервью модель добавила, что ищет здоровые отношения с человеком, который будет ее ценить. Инсайдеры утверждают, что сейчас у знаменитостей далеко не дружеские отношения, а романтические.