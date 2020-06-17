Александр Рыбак назвал причину зависимости от антидепрессантов

Недавно победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет был зависим от снотворных и антидепрессантов, которые загнали его в депрессию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, норвежский скрипач также сказал, что только в январе 2020 года начал курс реабилитации и постепенно возвращается к полноценной жизни.

Оказалось, что причиной его многолетней зависимости стал неприятный случай в юности, когда его в живот ударил мальчик. После этого произошел сбой в его нервной системе. Александр боролся с головной болью и не мог уснуть без снотворного, ему снились ночные кошмары.

"В 14 лет мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда изменило мою нервную систему. Моя первая любовь, мой первый фильм ужасов - все эти эмоции лишали меня сна", - поделился Рыбак со своими подписчиками в Instagram.

По словам певца, все эти испытания уже позади и сейчас впервые за 11 лет он засыпает без снотворного. Теперь перед сном Александр садится за фортепиано и играет до тех пор, пока ему не захочется спать.