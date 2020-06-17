Ефремова доставили на очередной допрос в полицию

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, в сопровождении сотрудников ФСИН доставлен на очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вечером 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В свою очередь пока они отказываются ее принять.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.