https://news.day.az/showbiz/1245518.html 39-летняя Мишель Уильямс снова стала мамой
39-летняя Мишель Уильямс снова стала мамой
39-летняя Мишель Уильямс стала мамой во второй раз. У актрисы и ее мужа Томаса Каила родился первый общий ребенок, пишет Us Weekly.
Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, пол новорожденного и его имя Мишель пока не раскрыла.
Уильямс и Каил - известный режиссер и сценарист - сыграли в марте 2020 тайную свадьбу. В декабре стало известно о беременности Мишель.
У актрисы также есть 14-летняя дочь Матильда от Хита Леджера. Уильямс и Леджер были вместе с 2004 по 2007 год. Актер ушел из жизни в 2008 году, ему было 28 лет.
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