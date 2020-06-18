39-летняя Мишель Уильямс снова стала мамой

39-летняя Мишель Уильямс стала мамой во второй раз. У актрисы и ее мужа Томаса Каила родился первый общий ребенок, пишет Us Weekly.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, пол новорожденного и его имя Мишель пока не раскрыла.

Уильямс и Каил - известный режиссер и сценарист - сыграли в марте 2020 тайную свадьбу. В декабре стало известно о беременности Мишель.

У актрисы также есть 14-летняя дочь Матильда от Хита Леджера. Уильямс и Леджер были вместе с 2004 по 2007 год. Актер ушел из жизни в 2008 году, ему было 28 лет.