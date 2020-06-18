Кирилл Серебренников снимет сериал о жизни Андрея Тарковского

Кирилл Серебренников представит мини-сериал о культовом режиссере Андрее Тарковском. Руководитель московского театра "Гоголь-центр" сам напишет сценарий. В роли продюсера выступит Илья Стюарт, Мирад Османн и Павел Буря, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

"Андрей Тарковский и его щедевры оказали огромное влияние на мир кинематографа и по-прежнему остаются источником неиссякаемого вдохновления для режиссеров всех поколений. Для нас привилегия и честь работать с Кириллом Серебренниковым, это сценарист и режиссер с поистине уникальным видением", - цитирует Variety слова Ильи Стюарта.

Подробности проекта пока не разглашаются. В 2018 году четыре картины Андрея Тарковского вошли в список 100 лучших фильмов на иностранном языке, составленном BBC. В этот рейтинг попали ленты Элема Климова, Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова.