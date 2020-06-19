Киану Ривз продает онлайн-свидание с собой

Благотворительная организация Camp Rainbow Gold представляет аукцион, главным лотом которого станет разговор с Киану Ривзом. Победитель сможет на протяжении 15 минут пообщаться со звездой Голливуда в Zoom, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Все полученные средства будут перечислены на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Ставки можно начинать делать уже сейчас, а закрытие торгов намечено на 22 июня. Сейчас стоимость лота превышает $16 тысяч.

"Матрица. Джон Уик. Вы знаете его. Вы любите его. Эта возможность бесценна - и вы можете пообщаться с ним, не покидая собственный дом", - говорится в описании лота. Киану Ривз ведет закрытый образ жизни и почти не дает интервью о своей жизни. Его сестра Ким страдала лейкемией: и поэтому актер часто оказывает поддержку благотворительным организациям, работающим с больными онкологией.