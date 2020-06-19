Умер звезда «Властелина колец»

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам агента, Холм скончался в госпитале, окруженный заботой семьи и персонала. Заболевание было связано с болезнью Паркинсона. "Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать", - сказал представитель актера.

Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Также он сыграл андроида в "Чужом" Ридли Скотта. В начале актерской карьеры блистал на театральной сцене и в 1965 году был удостоен премии Evening Standard за роль Генриха V.