Виктория Бекхэм взяла в кредит $8 миллионов в надежде спасти свой бизнес

Модная империя Виктории Бекхэм находится в критическом положении. По последней информации за несколько лет убытки дизайнера превысили 50 миллионов долларов. Однако Виктория изо всех сил пытается сохранить свой бренд, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

В пандемию она даже планировала воспользоваться госпомощью, но волна недовольств вынудила ее отказаться от этого плана. Британцы посчитали, что одна из самых обепеченных семей способна сама справиться с неизбежными проблемами, связанными с коронавирусом. Виктория перевела 20% прибыли на помощь пострадавшим от эпидемии.

Теперь миссис Бекхэм взяла кредит в размере 8 миллионов долларов: с помощью этой суммы она надеется предотвратить финансовый крах. Отчаянные времена требуют не менее отчаянных мер. Впрочем, Вики явно может рассчитывать и на помощь своего мужа: Дэвид вложил в ее бренд за все время более 20 миллионов долларов.