Михаил Жванецкий: «Лежу. Очень плохо себя чувствую»

Как и большинство коллег по цеху, самоизоляцию Михаил Жванецкий провел дома - он минимизировал контакты и никуда не выходил без надобности. Правда, это не сильно помогает звезде, передает Day.Az со ссылкой на Starhit.

В беседе с журналистами Михаил Жванецкий признался: "Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!".

Писатель-сатирик рассказал, что не нашел силы даже прийти и проститься с коллегой Анатолием Трушкиным - хоть они не были близкими друзьями, Михаил Михайлович хотел посетить церемонию прощания. К слову, большинство юмористов не приехали на кладбище - по слухам, они испугались пандемии коронавируса, кроме того, почти все они люди в возрасте, которые входят в так называемую группу риска.

Участник программы "Дежурный по стране" не уточнил, какие конкретно проблемы со здоровьем сейчас испытывает. Не стал он вдаваться и в подробности лечения. По слухам, здоровье Жванецкого подкосил уход близкого друга Романа Карцева, который умер в 2018 году. Тогда на похороны Михаил Михайлович приехал в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина - все они были сильно расстроены и говорили, что это тяжелая утрата не только для них, но и для всего юмористического цеха страны.

Отметим, зимой в СМИ появилась информация о том, что Жванецкому поставили страшный диагноз - рак предстательной железы. Журналисты сообщили, что болезнь протекает не в агрессивной форме и надежда есть, поэтому он принял решение пройти курс лечения.

При этом сам Михаил Михайлович, когда до него дозвонились корреспонденты, заявил: "Это все неправда, я сижу в ресторане". Позже его супруга добавила, что знаменитый сатирик регулярно следит за здоровьем и проходит обследования у всех необходимых врачей, но комментировать диагноз мужа отказалась.

Сам же Жванецкий не раз говорил - он уже думает о смерти. "Есть мысли такие, нечасто, но они приходят. Возраст такой. Но я о ней думаю немного и нечасто. Чаще всего случается, когда я заболею или обращаюсь к врачу", - рассказывал Михаил Михайлович.