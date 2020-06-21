Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон была госпитализирована с коронавирусом в клинический госпиталь в Лапино. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, родные Кобзон не знают, где она могла заразиться, поскольку всячески уберегали ее и следили за тем, чтобы она не выходила из дома. Кроме того, совсем недавно вдова артиста заявляла, что чувствует себя прекрасно.