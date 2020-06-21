Ефремова вырежут из сериала

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала "Вампиры средней полосы".

Об этом "Телепрограмме" рассказал его коллега по проекту актер Дмитрий Лысенков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. "Надо дождаться холодного времени года - без зелени. Тогда и начнем снимать натуру", - рассказал Лысенков.

Сообщается, что съемки "Вампиров средней полосы" стартовали в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Михаила Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Теперь, как предполагает издание, его место может занять Юрий Стоянов, который снялся в пилотном эпизоде. "Комсомольская правда" обратилась за комментарием к онлайн-платформе Start, где в 2021 году планировался выход сериала, но там от комментариев отказались.

Издание также поинтересовалось о судьбе полнометражных фильмов "Вратарь галактики" и "Конек-горбунок", где снялся Ефремов, и выход которых запланирован в этом году. PR-директор кинокомпании СТВ, снимавшей обе картины, Наталия Москальонова рассказала, что убирать из проката их не планируют.

20 июня стало известно о результатах психолого-психиатрической экспертизы Ефремова. Актер был признан вменяемым. Его осмотрели психолог, психиатр и невролог.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.