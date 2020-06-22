Названа причина пьяного вождения Ефремова

Михаил Ефремов сел пьяным за руль, чтобы выручить друга. Об этом в интервью "Собеседнику" рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает Day.Az.

По словам защитника, актер выпил в честь православного праздника, а в тот же день "ему с Украины позвонил друг, известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии". Артиста якобы попросили съездить в больницу и помочь по возможности, поскольку сам приятель не мог приехать из-за закрытых границ.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - утверждает Пашаев.

20 июня Ефремова признали вменяемым. Актера осмотрели психолог, психиатр и невролог. Он вежливо отвечал на все вопросы специалистов. В частности, артист рассказал, что находился в депрессивном состоянии, имел наркотическую и алкогольную зависимость, а также поведал о регулярных загулах. Медики не стали отправлять актера в стационар, а сразу выдали заключение.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. позднее в его крови обнаружили следы наркотиков.