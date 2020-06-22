Black Star судится из-за концерта Егора Крида

Продюсерская компания Black Star подала в суд из-за концерта бывшего артиста лейбла Егора Крида, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что лейбл Тимати требует 973,5 тыс. руб. у "Независимого гастрольного агентства" из-за одного концерта Егора Крида на Ставрополье. Концерт прошел в феврале 2019 года, когда артист собирался покинуть лейбл. Тогда в Black Star хотели запретить Егору Криду (Булаткину) использовать свой сценический псевдоним и исполнять старые песни.

Известно, что в марте 2019 года Егор Крид договорился с Black Star о том, что оставит себе творческий псевдоним.