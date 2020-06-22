Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Юморист и телеведущий Гарик Харламов заявил, что разводится со своей женой, актрисой Кристиной Асмус. По его словам, их отношения начались восемь лет назад, но на Земле нет ничего бесконечного, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Харламов отметил, что их путь с Асмус не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой всегда будет место дружбе и уважению. Гарик обратил внимание на то, что они с Кристиной останутся любящими родителями прекрасной дочки.

Телеведущий подчеркнул, что на решение развестись не повлияла ни пандемия, ни нашумевший фильм, в котором Асмус сыграла откровенную сцену. "Так случается в жизни. Такое бывает", - отметил Харламов.

Шоумен поделился на своей странице в Instagram, что сейчас идет бракоразводный процесс. Гарик Харламов попросил не беспокоить ни его, ни Кристину Асмус, ни их близких в этот непростой период. "Домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах".

Кристина Асмус, в свою очередь, также объявила в социальной сети о разводе. По ее словам, это не хайп, а обдуманное решение, сформулированное еще год назад до того, как это стало "мейнстримом". Актриса отметила, что с Гариком они разводятся без грязи, с большим уважением друг к другу.

Юморист и актриса заключили брак в 2013 году. В начале 2014 года у них появилась дочь.