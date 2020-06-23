Риз Уизерспун решила разойтись с мужем

Судя по всему, брак Риз Уизерспун и её мужа Джима Тота переживает, мягко говоря, не лучшие времена, по всей видимости, их семейная лодка идёт ко дну, передает Day.Az со ссылкой на showdream.org.

Стало известно, что оба живут уже отдельной жизнью и практически не проводят время вместе. А на днях появилась информация о том, что 44-летняя Риз приобрела дом, куда решила переехать от супруга.

По информации, полученной от инсайдера, издание Life & Style сообщает, что уже второй по счёту брак 44-летней актрисы "трещит по швам". Риз и Джим стали совсем чужими друг другу: они много ссорятся и практически всё время проводят порознь.

Даже на пробежках стараются появляться в разное время и по отдельности друг от друга. По слухам, во время изоляции напряжение между ними настолько возросло, что актриса собиралась подать на развод. Однако пока не сделала этого, так как суды из-за пандемии не работали.

Как стало известно, недавно Уизерспун потратила около $11,9 млн долларов на новый дом в Лос-Анджелесе, в котором, по всей видимости, собирается теперь жить с сыновьями. Риз воспитывает 7-летнего Теннесси - от нынешнего супруга и 16-летнего Дикона от первого мужа - Райана Филиппа. Что же касается ее старшей дочери - 20-летней Авы, отцом которой тоже является Райан - то девушка недавно переехала в другой город, чтобы учиться в колледже, и это очень расстроило Риз.

Заметим, что слухи о проблемах в отношениях между супругами ходят уже несколько лет. Так, в июне 2018 года издание New Woman, ссылаясь на инсайдеров, сообщало о том, что у них не всё гладко. Тогда они начали ссориться из-за того, что, как считал Джим, амбициозная Риз слишком фокусировалась на карьере и уделяла недостаточно внимания семье.

Впрочем, тогда им удалось восстановить мир, устроив романтическую поездку в Мексику вдвоём. Однако через некоторое время после возвращения домой ссоры вспыхнули с новой силой. Впрочем, поклонники актрисы надеются, что супругам все же удастся помириться снова.

Напомним, Риз и Джим вместе уже 10 лет. Они познакомились в 2010-м, а поженились на ранчо Уизерспун в Калифорнии в 2011-м. Это случилось через 4 года после развода с Райаном Филиппом, за которого актриса выходила замуж в 1999 году и с которым развелась в 2007-м