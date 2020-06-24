Более 300 темнокожих деятелей кино требуют от Голливуда покончить с системным расизмом

Более 300 темнокожих американских актеров и продюсеров призвали ведущих представителей Голливуда покончить с прямой и косвенной криминализацией афроамериканцев, принявшей форму системного расизма. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном во вторник в журнале Variety, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подписи под обращением поставили основатели общественно-политического движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), Октавия Спенсер, Виола Дэвис, Тесса Томпсон, Кендрик Сэмпсон, Чедвик Боузман, Данай Гурира, Идрис Эльба и многие другие. "То, как Голливуд и мейнстримные СМИ содействуют криминализации чернокожих, извращению правовой системы и прославлению коррупции и насилия в полиции, ставит темнокожих в отчаянное положение", - констатировали авторы письма. Они возложили на киноиндустрию США часть ответственности за "поощрение культа превосходства белых", раскручивании "мифов об ограниченной продаже в мире" продукции темнокожих кинематографистов или ее "недостаточной универсальности".

"Учитывая огромное влияние Голливуда на политику и культуру, расизм, дискриминация и помехи карьерному росту, с которыми темнокожие регулярно сталкиваются на фабрике грез, имеют прямые последствия для их жизни повсюду", - продолжали авторы послания. Они считают, что киноиндустрия должна быть не составной частью, а инструментом устранения проблемы расизма, который принял в США "системный характер". Кинематографисты призвали Голливуд отмежеваться от полиции и вкладывать деньги и силы в антирасистский контент, творчество афроамериканцев и их сообщество.

Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.