Шарлиз Терон рассказала о личной жизни

Шарлиз Терон уже несколько лет ни с кем не встречается. Ее последние отношения с 59-летним Шоном Пенном продолжались два года и завершились в 2015 году. Ходили слухи, что пара хотела пожениться, однако в новом интервью Терон заявила, что никогда не хотела выйти замуж за Пенна.

"Нет, это неправда. Я не собиралась замуж за Шона Пенна. Мы встречались, да, но не более того", - сказала актриса.

"Конечно же, у нас были отношения, - добавила Шарлиз. - Они длились где-то год. Но мы не жили вместе. Я никогда не собиралась за него замуж. Все было совсем не так".

Напомним, что 44-летняя Шарлиз ни разу не была замужем. Но актриса совсем не переживает из-за этого: "Я никогда не представляла себя в свадебном платье. Когда я смотрю, как женятся другие, я думаю, что это прекрасно для них, но, честно говоря, обычно на свадьбах я чувствую себя полностью опустошенной".

"Я никогда не хотела замуж. Это никогда не было чем-то важным для меня. Клянусь жизнью моих детей, я никогда не чувствовала себя одинокой, - добавила Шарлиз. - Моя теперешняя жизнь просто не оставляет места для чего-то подобного. У меня нет причин начать с кем-то встречаться".

Шарлиз воспитывает двоих приемных детей из Южной Африки (откуда родом сама актриса) - восьмилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу.