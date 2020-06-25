Джордж Мартин заканчивает продолжение «Игры престолов», которое фанаты ждут уже почти 10 лет

Американскому писателю карантин пошел на пользу. Джордж Мартин признался, что продолжает активно работать над "Песнью Льда и Пламени", на основе которой снят сериал "Игра престолов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, в следующем году может выйти шестая часть саги - она считается предпоследней. Уже на протяжении пяти лет Джордж интригует поклонников обещаниями выпустить роман "Ветра зимы", но каждый раз писателю что-то мешает. Теперь в условиях пандемии он заперся в хижине в горах, где каждый день занимался написанием долгожданной книги.

"Однако это не значит, что я закончу книгу завтра и опубликую ее уже на следующей неделе. Это огромный труд и мне предстоит долгий путь", - сообщил писатель в своем блоге. И пошутил, что теперь его зовет одна из героинь саги, которая намеревается снова кого-то убить, поэтому общение с поклонниками пора заканчивать.

Первая часть саги вышла в 1996 году, а пятая - в 2011. Джордж Мартин намерен выпустить еще две части: "Ветра зимы" и "Грезы о весне".