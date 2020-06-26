У Ефремова случился сердечный приступ

У актера Михаила Ефремова в четверг, 25 июня, случился сердечный приступ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом "Московскому комсомольцу" сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Отмечается, что по этой причине Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.

Пашаев добавил, что его подзащитному стало плохо с сердцем минувшей ночью. Близкие хотели вызвать скорую помощь, но актер попросил этого не делать, отметил защитник. Также он рассказал, что Ефремов находится в подавленном состоянии и переживает.

Ранее дочь Ефремова Анна Мария рассказала о состоянии артиста после смертельного ДТП с его участием. "С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил", - написала она в Instagram.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.