Создатели «Симпсонов» запретили белым актерам озвучивать небелых персонажей

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее решение последовало вслед за сообщением актера Майка Генри о том, что он больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале "Гриффины". Причиной решения стало то, что сам актер белый, а персонаж - черный.

Ранее "Симпсонов" уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. Этот образ неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов. В 2018 году сообщалось, что создатели "Симпсонов" приняли решение убрать Апу из шоу из-за жалоб зрителей, однако позже стало известно, что пообещавший сделать это продюсер не имеет никакого отношения к мультсериалу. В январе этого года актер Хэнк Азария заявил, что более не будет озвучивать Апу.