Наследники создателя Шерлока Холмса подали в суд на Netflix

Наследники создателя Шерлока Холмса Артура Конан Дойля подали в суд на Netflix из-за нарушения их прав в предстоящем фильме о младшей сестре детектива, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о сериале "Энола Холмс" на основе книг Нэнси Спрингер. Главную роль в нем сыграла Милли Бобби Браун.

В 2014 году наследники перестали получать авторские отчисления за произведения о детективе, которые были написаны до 1923 года, поскольку суд признал их общественным достоянием. Однако истцы считают, что в сериале есть отсылки к десятки рассказам Дойля, которые были созданы в период с 1923 по 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье писателя.

Иск был направлен против Netflix, кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, а также сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна и режиссера Гарри Брэдбира. Наследники выразили протест в связи с "несогласованным использованием оригинальной авторской манеры" Конан Дойля.

Также они считают, что в сериале показаны "эмпатия и отношение к людям", свойственные Холмсу в рассказах, написанных после 1923 года.