Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фото. Снимок опубликован в его Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. "Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!", - написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.

Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер. "Ох, ничего себе, вы кумир женщин", "Просто красавец... Быстрее, выше, сильнее! С Богом!", "Ого! Вот это результат! Надеюсь, ваша методика будет бесплатной и общедоступной!" - писали они.

В начале апреля Фадеев, сбросивший тогда 82 килограмма, поделился секретом экстренного похудения. Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, "приятно обжигающей горло, только не кипяток". "Вы даже не представляете, как вес будет уходить", - сказал продюсер.