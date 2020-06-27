Появилось полное видео нападения на Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала полное видео нападения на ее съемочную группу в монастыре в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, запись появилась в ее Telegram-канале "Кровавая барыня" в субботу, 27 июня.

На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием (Романовым). Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа - бывшего послушника монастыря - и на саму телеведущую.

"Надеюсь, всех этих людей опознают. Как только я подошла к Сереже, его перестали бить, но момент этот виден - он лежит на земле, двое бугаев заломали руки, еще двое били ногами, пока я не побежала к нему", - поделилась Собчак.

По словам телеведущей, она написала заявление в полицию, однако камеру съемочной группе так и не вернули. Собчак описала монастырь словами "ужас и ад", заявив, что там присутствует "куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х".

Ранее 27 июля Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.

О захвате женского монастыря "Спорительница хлебов" стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, "своих чад".

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.