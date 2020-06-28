«У нас проблемы в семье»: Вера Брежнева рассказала, чего лишила родных во время карантина
Вера Брежнева пришла в гости к Ивану Урганту на его вечернее шоу. Знаменитость рассказала, что во время самоизоляции испытала весь спектр чувств, начиная от депрессии и заканчивая восторгом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на woman.ru, 38-летняя певица вспомнила, как буквально "за волосы вытащила себя" из хандры и принялась за работу - Вера провела 27 прямых эфиров, рассказывая подписчицам о красоте.
Брежнева заявила, что во время карантина прошла курс нутрициологии. По словам певицы, над ней посмеиваются знакомые, и зря - именно благодаря правильному питанию и отказу от молочных продуктов она так прекрасно выглядит в свои 38.
На время карантина Вера установила дома новые правила: близкие питались исключительно полезной пищей. "У нас в семье проблемы", - сказала знаменитость, намекая, что не все оценили продуктовые нововведения.
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