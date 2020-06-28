Марго Робби заменит Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Если мы говорим "Пираты Карибского моря", то подразумеваем Джонни Деппа в образе Джека Воробья. Орландо Блум и Кира Найтли, без обид - что поделать, если настолько харизматичным получился пират-проныра с небрежными смоки в исполнении кареглазого Джонни. Именно Депп стал "локомотивом" франшизы и помог пяти фильмам собрать в прокате в общей сложности 4,5 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru.

В конце 2018 года стало известно, что Джонни покидает проект (поклонники до сих пор свято верят, что не навсегда), но продюсеры все равно решились дать "Пиратам" новую жизнь. Согласно источникам издания The Hollywood Reporter, Деппу на смену придет женский персонаж, а его успех попробует повторить любимица Голливуда Марго Робби, которая уже подписала контракт с киностудией. Интересно, что над сценарием работает тоже женщина, Кристина Ходсон, у которой уже был совместный опыт работы с Робби над лентой "Хищные птицы".