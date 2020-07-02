Неожиданная реакция актера Уилла Смита на измену жены

Супруга культового актера Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом Августом Альсиной. Но не измена женщины в 20-летнем браке удивили поклонников, а реакция актера - он благословлял роман супруги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, о романе 48-летней американской актрисs Джадs Пинкетт-Смит и 27-летнего певца Августа стало известно еще в 2016 году.

По его словам, тогда брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер благословил их роман. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards.

"Я фактически сел с Уиллом и поговорил о превращении их брака в жизненное партнерство. Он благословил меня", - рассказал Август.

Сама же Джада Пинкетт-Смит уже признавалась, что не создана для традиционного брака, а рядом с мужем она не чувствует себя запертой в клетке.