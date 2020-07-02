На азербайджанском TV появится всемирно известное шоу "Маска"

Компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана подписало договор с британской компанией Fremantle, обладающей лицензией для адаптации музыкального телевизионного шоу The Masked Singer.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе телеканала.

The Masked Singer - южнокорейское шоу, которое за 4 года стало популярно более чем в 50 странах мира, и теперь будет представлено и в Азербайджане.

В шоу примут участие 12 звезд (певцы, актеры, ведущие, спортсмены и другие), чьи личности будут храниться в строжайшем секрете. Они предстанут в невероятных костюмах и масках, созданных специально для каждого звездного участника. В следующем году зрителям телеканала ITV предстоит разгадать самую большую тайну - кто скрывается под маской?