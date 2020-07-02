Группировка «Ленинград» возвращается с новым клипом

Блогер Наталья Давыдова рассказала на своей странице в Instagram о съемках нового клипа для группировки "Ленинград", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотограф Даниил Величко, который занимался постановкой данной работы, также подтвердил возрождение музыкального проекта и съемку нового клипа.

"Ребят..сам в шоке! Через 12 часов премьера...", - написал Величко.

Видеоработа была снята на новую композицию "Фотосессия", выход которой запланирован в ночь на пятницу, 3 июля. Главной героиней ролика стала вокалистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина.