Геннадия Хазанова госпитализировали

Народный артист России Геннадий Хазанов госпитализирован, сообщает "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сейчас артист находится в кардиологическом отделении больницы. По данным телеканала, врачи диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.

В пятницу, 3 июля, ряд СМИ сообщили о том, что к Хазанову приезжали врачи из-за предположительных проблем со здоровьем. Позднее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актеру был поставлен диагноз нестабильная стенокардия. По информации издания, он отказался от госпитализации. Однако сам актер опроверг сообщения о вызове врачей из-за плохого самочувствия. Он отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.

Геннадий Хазанов - советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как "Кавказская пленница!", "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?" и "Тихие омуты". Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма "Возвращение блудного попугая".