40-летняя Кристина Риччи разводится с голливудским продюсером Джеймсом Хеердегеном после 7 лет брака.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, об этом сообщают зарубежные издания.

По информации источников, в качестве причины развода актриса указала "непримиримые разногласия". Риччи также будет добиваться единоличной опеки над общим сыном.

Ранее издание Us Weekly сообщило, что из дома Риччи поступил экстренный эвонок в местное полицейское управление. Стражи порядка заявили, что инцидент был разрешен, однако его подробности неизвестны. СМИ предполагают, что этот эпизод связан с решением Кристины расстаться с супругом.

Напомним, Кристина Риччи познакомилась с Джеймсом Хеердегеном в 2011 году на съемках сериала "Пэн Американ". В 2013 году пара сыграла пышную свадьбу, а в 2014 году в семье родился сын.